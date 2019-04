Chelsea, Fabregas accusa: «Sono andato via per colpa di Sarri»

Fabregas spiega l’addio al Chelsea: «È arrivato un nuovo allenatore che si è portato un calciatore che per lui è come un figlio»

L’addio di Fabregas al Chelsea ha fatto sognare molti club italiani. L’ex Barcellona si è poi accasato al Monaco, nel mercato di gennaio. Intervistato da football365.fr, il centrocampista classe ’87 ha accusato Sarri per il suo addio: «È arrivato un nuovo allenatore che si è portato un calciatore che per lui è come un figlio».

Fabregas rincara le accuse al tecnico e a Jorginho: «Non so perché, ma per me era impossibile giocare spesso, anche se io giocavo meglio, anche se qualcun altro giocava meglio. E quindi ho scelto un progetto diverso e che credo mi regalerà tante soddisfazioni. Amo il calcio e non potevo essere felice solamente perché ero al Chelsea».