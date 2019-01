In attesa dell’annuncio dell’ex Milan al Chelsea, su Twitter spopola l’hashtag Higuain is B-Ready: ecco perché – FOTO

Piatek al Milan e Higuain al Chelsea. Mancano solamente gli annunci per questo incredibile e sorprendente scambio di mercato. In attesa degli annunci però, sui social i tifosi rossoneri e non solo si stanno scatenando a suon di #HiguainisBReady. L’hashtag è stato lanciato su Twitter dopo un’iniziativa di alcuni tifosi che vogliono “distruggere” il post di annuncio di Higuain al Chelsea con foto dell’ormai ex Milan insieme ai Nutella B-Ready. Il legame tra Higuain e le famose merendine della Ferrero risale a qualche giorno prima della Supercoppa, quando l’attaccante era stato colto nel nascondere gli snack in una foto con la squadra in partenza per Jeddah. E ora più che mai è ritornato di moda l’accostamento. Higuain vola infatti in Inghilterra e precisamente ai Blues del Chelsea. E’ per tali ragioni che quindi l’hashtag prende un doppio significato: da una parte fa riferimento alle merendine, dall’altra parte al fatto che sia “pronto per i Blues”.