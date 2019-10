Chelsea, il malcontento di Giroud: «Non accetto tutto questo»

Chelsea, tanta panchina per Giroud che non ci sta: «Non accetto tutto questo, ma non critico il mio allenatore. So quanto valgo»

Olivier Giroud sta vedendo poco il campo sotto la guida di Frank Lampard, che gli preferisce il giovane Tammy Abraham. L’attaccante francese, ai microfoni di Le Pelerin, ha commentato la sua situazione:

«Se accetto tutto questo? Non lo accetto. In certe situazioni non devi essere fatalista. Sono sempre stato umile e rispettoso e anche se non sono d’accordo non critico il mio allenatore. Dentro di me però non posso accettare questa situazione, so quanto valgo».