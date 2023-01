Chelsea, il mercato non è finito: pressing anche per Kessié

Il mercato del Chelsea non si è ancora chiuso nonostante i tanti acquisti: pressing del club londinese per Kessié

Secondo quanto riportato dal Telegraph, il mercato del Chelsea è tutt’altro che finito dopo gli arrivi di Joao Felix, Badiashile, Andrey Santos e Mudryk.

I Blues sono infatti in cerca di un rinforzo per il centrocampo e avrebbero messo nel mirino Franck Kessié, in uscita dal Barcellona dopo appena mezza stagione passata con i blaugrana. 20-25 milioni la richiesta dei catalani. Non una cifra impossibile per i londinesi, che ci hanno abituati a spese di un certo tipo.