Chelsea, Lampard ricostruisce la “sua” squadra: torna Ashley Cole

Chelsea, mister Lampard ricostruisce la “sua” squadra: torna Ashley Cole come assistente

Secondo quanto riportato dal Sun, mister Frank Lampard, da pochi giorni ufficializzato al Chelsea, starebbe costruendo il suo entourage tecnico. Avrebbe chiamato, per questo, un suo ex amico e compagno: Ashley Cole, nel ruolo di assistente. Ecco spiegate le motivazioni:

«Prima di tutto avevo bisogno di lui al Derby County come giocatore di esperienza. Ashley è fantastico per il gruppo. Lui è sempre stato il primo ad arrivare all’allenamento e sarebbe positivo per tutti. Poi è stato il miglior terzino del mondo per lungo tempo»