Chelsea-Manchester City: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Benvenuti a tutti per la diretta testuale del big match di Premier League tra Chelsea e Manchester City. A Stamford Bridge i blues di Sarri cercheranno i 3 punti per riavvicinarsi alla vetta occupata proprio dalla squadra di Guardiola e lontana 10 punti. I Citizens arrivano a Londra con l’obiettivo del controsorpasso sul Liverpool, che ha trionfato questo pomeriggio contro il Bournemouth scalzando la squadra di Manchester al primo posto della Premier League. Incredibili scelte di formazione per entrambi gli allenatori, che specularmente si affideranno al falso nueve. Fuori sia Giroud che Gabriel Jesus, con il Chelsea che rispetterà il solito 4-3-3 con Pedro davanti accompagnato da Willian e Hazard. Tutti confermati gli altri giocatori, con il trio a centrocampo formato da Kovacic, Jorginho e Kanté e la linea difensiva con Alonso, David Luis, Rudiger e Azpilicueta a difendere Kepa. Per Guardiola invece 4-1-4-1, con Fernandinho diga difensiva e 5 giocatori in grado di giocare ovunque dalla trequarti in su: David Silva, Mahrez, Sané,Bernardo Silva e Sterling. Nessun punto di riferimento davanti, con i cinque campioni che saranno liberi di svariare. Dietro la solita difesa con Delph,Stones, Laporte e Walker davanti Ederson.

Chelsea-Manchester City: formazioni ufficiali

Chelsea (4-3-3): Kepa Arrizabalaga; Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Willian, Pedro, Hazard. A disposizione: Caballero, Christensen, Emerson, Fabregas, Loftus-Cheek, Barkley, Giroud. Allenatore: Maurizio Sarri

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Delph; Fernandinho; D. Silva, Mahrez, Sané, B. Silva, Sterling. A disposizione: Muric, Danilo, Kompany, Gundogan, Otamendi, Jesus, Foden. Allenatore: Josep Guardiola

Chelsea-Manchester City: probabili formazioni e pre-partita

Il Chelsea è pronto a ripartire subito dopo la brutta sconfitta di metà settimana contro il Wolverhampton. Morata e Willian hanno deluso e probabilmente lasceranno il posto a Giroud e Pedro con l’intoccabile Hazard a chiudere il tridente. In mediana certi del posto Jorginho e Kanté, con il ballottaggio tra Kovacic e Loftus-Cheek, a segno mercoledì, ancora apertissimo. Davanti a Kepa, intoccabili Alonso e Azpilicueta con David Luiz in coppia con Rudiger. Anche sponda City ci sarà qualche variazione rispetto alla formazione vittoriosa in settimana sul campo del Watford. Confermato Sané, a segno contro gli Hornets, e Jesus a causa dell’assenza di Aguero. Mahrez dovrebbe lasciare il posto a Sterling. A centrocampo fuori Bernardo Silva per Gundogan, con David Silva e Fernandinho a completare il terzetto. Davanti a Ederson, Laporte e Stones centrali con Walker e Delph esterni.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Pedro, Giroud, Hazard. Allenatore: Maurizio Sarri

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Delph; Gundogan, Fernandinho, D. Silva; Sterling, Jesus, Sané. Allenatore: Josep Guardiola

Chelsea-Manchester City: I precedenti del match

Il City arriva a questo match con il favore dei pronostici e delle statistiche. La squadra di Guardiola arriva da tre vittorie consecutive contro il Chelsea, e se arrivasse la quarta, sarebbe un record senza precedenti nei 160 incontri della storia tra i due club. I Citizens hanno infatti vinto entrambe le partite dello scorso anno, 1-0 proprio a Stamford Bridge con gol di De Bruyne e stesso risultato all’Etihad con la rete di Bernardo Silva, oltre alla vittoria di agosto nel Community Shield per 2-0 (doppietta di Aguero). Nella storia della Premier League tuttavia, sono i blues ad essere in vantaggio: 24 successi a 11, con 7 pareggi.

Chelsea-Manchester City: L’arbitro del match

Sarà Michael Oliver a dirigere la gara, uno dei migliori arbitri della Premier League nonostante le polemiche seguite alla gara tra Real Madrid e Juventus dello scorso anno in Champions League. Un brutto ricordo per i supporters del Chelsea, visto che l’anno scorso fu proprio il fischietto ad arbitrare la gara persa all’EtihadStadium per 1-0. Oliver peraltro, ha già arbitrato due gare del Manchester City quest’anno, entrambe fuori casa ed entrambe con la squadra di Guardiola uscita vincitrice (0-2 all’Arsenal e 0-5 al Cardiff). Il fischietto classe ’85 ha anche diretto la vittoria per 3-1 del Chelsea sul Crystal Palace.

Chelsea-Manchester City Streaming: dove vederla in tv

