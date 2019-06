Chelsea, Peter Cech torna in Blues: ecco il suo ruolo

Gradito ritorno a Londra per Peter Cech che tornerà a vestire la maglia del Chelsea come consulente tecnico dei Blues

Gradito ritorno in casa Chelsea. Peter Cech torna a Londra non come portiere, ovviamente, ma con un ruolo dirigenziale.

Ufficiale il ritorno dell’ex portiere, che si è ritirato quest’anno perdendo la finale di Europa League con l’Arsenal proprio contro i Blues: sarà il braccio destro di Marina Granovskaia, consulente tecnico che si dovrà occupare dei legami tra la Prima Squadra e l’Academy.