Chelsea, Sarri: «Higuain lo vorrei ancora con me anche l’anno prossimo»

Maurizio Sarri dopo la vittoria sul Watford per 3-0, a fine gara sottolinea la sua volontà di trattenere Higuain al Chelsea, anche la prossima stagione

L’allenatore del Chelsea Sarri, ha conquistato 3 punti fondamentali che lo proiettano addirittura al terzo posto, la Champions è vicinissima adesso, grazie ai pareggi di Arsenal e Manchester United, oltre alla sconfitta del Tottenham.

A fine gara Sarri sembra soddisfatto e più rilassato rispetto al solito, nella gara contro il Watford ha segnato anche il suo pupillo Higuain. Nelle dichiarazioni post gara di Sarri, anche uno sguardo al futuro e alla possibile conferma dell’argentino.

Queste le sue parole: «Se Higuain resterà qui, potrà fare molto bene nella prossima stagione. Ma sul suo futuro non so niente, dovete chiedere alla società». Importante ricordare che il Chelsea per riscattare il cartellino dell’argentino, dovrà sborsare 36 milioni, oppure prolungare il prestito per un anno per 18 milioni. Poi c’è anche da capire se Sarri resterà sulla panchina dei blues, anche se grazie agli ultimi risultati positivi, la sua posizione è più salda.