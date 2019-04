Chelsea, Sarri snobba l’Europa League ma è il favorito per la vittoria

Nonostante il turnover e le critiche di Sarri, il Chelsea è la favorita per la vittoria in Europa League. E il trofeo può salvare la stagione

Maurizio Sarri non si è mai risparmato nell’esprimere il proprio scetticismo nei confronti dell’Europa League. I motivi sono molteplici, ufficiali o ufficiosi: lo scarso fascino della competizione, le trasferte impegnative, le partite al giovedì sera. Eppure, il Chelsea è la favorita per la vittoria finale. E un trionfo farebbe davvero comodo.

In caso di vittoria dell’Europa League, Sarri potrebbe salvare la stagione a dispetto del rapporto non idilliaco coi tifosi del Chelsea. Se i Blues riuscissero a conquistare il trofeo, avrebbero la possibilità di alzarne un altro, ovvero la Supercoppa europea; inoltre, il club avrebbe un posto assicurato in Champions League. I londinesi al momento occupano il 5° posto che vale la qualificazione in Europa League.

Il Chelsea al momento è virtualmente già in semifinale, forte del 4-1 al termine del primo tempo contro lo Slavia Praga.