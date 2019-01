Chelsea-Tottenham highlights e gol: le azioni salienti della gara – VIDEO

Chelsea-Tottenham highlights e gol: le azioni salienti della partita valida per il ritorno delle semifinali della Coppa di Lega inglese 2018/2019

Chelsea e Tottenham si ritrovano di fronte per il ritorno della semifinale di Coppa di Lega inglese che all’andata ha visto la vittoria di misura per 1-0 degli Spurs, grazie alla rete di Kane su calcio di rigore. La formazione di Maurizio Sarri dovrà, dunque, ribaltare la sconfitta dell’andata per sperare di poter arrivare nella finale della competizione. Chi riuscirà a conquistare il successo approderà all’atto finale dove sfiderà il Manchester City, detentore del titolo, uscito vincente dell’altra semifinale contro il Burton Albion. Ecco gli highlights di Chelsea-Tottenham: