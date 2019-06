Chi è Giovanni Martusciello, il vice che Sarri si porterebbe alla Juve. Insieme al tecnico arriverebbe anche il suo storico collaboratore

Sembra cosa fatta l’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Insieme al tecnico toscano arriverebbe in bianconero anche Giovani Martusciello, suo fidato vice già ai tempi dell’Empoli, per ricoprire proprio il ruolo di secondo allenatore. Classe 1971, nato a Ischia, Martusciello è stato centrocampista tra le altre di Empoli, Genoa, Palermo, Cittadella e Catania. Ritiratosi nel 2006, la stagione successiva ha iniziato la sua esperienza in panchina da vice nella Primavera della squadra toscana.

Promosso come assistente tecnico della Prima Squadra nel 2009, l’anno seguente diventa secondo di Alfredo Aglietti. Ruolo che ricoprirà anche nelle stagioni a venire con l’arrivo di Sarri prima (132 partite insieme) e infine di Giampaolo (39 partite). Dopo l’addio di quest’ultimo, nel 2016 Martusciello viene diventa primo allenatore. Nella sua stagione d’esordio in Serie A raccoglie 32 punti, un bottino non sufficiente per evitare la retrocessione dell’Empoli. Dal 2017/2018 è stato collaboratore tecnico di Luciano Spalletti all’Inter, ora tutto parrebbe pronto per la nuova avventura in bianconero.