Chi è Gonzalo Maroni, nuova stellina della Sampdoria

La Sampdoria scommette su Gonzalo Maroni, trequartista classe ’99 del Boca: il suo idolo è Dybala

La Sampdoria si appresta ad abbracciare il primo colpo del suo mercato. Gonzalo Maroni è, infatti, in viaggio verso l’Italia dove firmerà un contratto che lo legherà al club di Ferrero. Ma chi è questo argentino che in passato è stato cercato anche da Inter e Milan?

Maroni è un enganche, come dicono in Argentina: un collante tra centrocampo e attacco. Un classico trequartista. Rapido, tecnico, abile nelle avanzate palla al piede e nel dribbling. Ha visione di gioco e la fantasia di certo non gli manca, come dimostrano i numeri e i gol realizzati con la maglia del Boca Juniors. L’idolo è Paulo Dybala e per certi versi si somigliano anche. Il sogno è ovviamente quello di giocare, un giorno, con la stessa maglia del proprio idolo. «Se accadresse morirei». Intanto, molto probabilmente, ci giocherà contro poi un domani, chissà.