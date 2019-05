La Fiorentina a breve sarà ufficialmente ceduta a Rocco Commisso: il magnate calabrese già ad un passo da Roma e Milan

La notizia, in mattinata, ha squarciato il cielo di Firenze: il club, nei prossimi giorni, dovrebbe passare dalla famiglia Della Valle alle mani del magnate Rocco Commisso. Un’operazione da circa 150 milioni di euro, da condurre in porto a salvezza ottenuta da parte della squadra di Montella. A quel punto sì, il 69enne nato a Marina di Gioiosa Ionica diventerà il proprietario del club viola.

Calabrese d’origine ma cresciuto nel Bronx dai 12 anni in poi, il facoltoso calabrese da sempre segue da vicino le faccende di sport. A tal punto che nel 2010 era stato ad un passo dalla cordata DiBenedetto per acquisire la Roma, mentre la scorsa estate soltanto il Fondo Elliott lo beffò nella corsa al Milan. Commisso nel frattempo si è consolato acquistando la gloriosa franchigia dei New York Cosmos, investimento però poco fortunato che gli è costato una causa in corso con la Federcalcio a stelle e strisce.