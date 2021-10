Chiappucci: «Chiesa è grintoso come un ciclista che sta affrontando una salita»

Claudio Chiappucci, ex ciclista e grande tifoso della Juventus, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24. Le sue parole

Claudio Chiappucci, ex campione e grande tifoso della Juventus, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventusnews24.

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE

Domenica, dopo la sosta delle nazionali, riparte il campionato della Juventus con la sfida contro la Roma. Che partita si aspetta?

«E’ una partita importante per la Juve che non deve perdere di vista la classifica. E’ un test dopo il bel risultato in Champions dove ero presente e che fa ben sperare per cercare a portare a casa i punti in casa. Poi giochiamo in casa e quindi dobbiamo cercare di fare risultato pieno».

Da ex ciclista, non sembra quasi che Chiesa pedali su una bici invece che correre sulle sue gambe quando parte a tutta velocità in mezzo al campo?

«E’ grintoso come un ciclista che sta affrontando una salita. Si vede che ogni volta tira fuori il meglio di sé stesso».