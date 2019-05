Chiellini: «Conte all’Inter? Spero non vinca nulla. Su Pogba e De Ligt…»

Giorgio Chiellini ha concesso una lunga intervista a Tuttosport, ecco le parole del difensore bianconero

Giorgio Chiellini ha parlato in una lunga intervista concessa a Tuttosport del toto-allenatore che ormai impazza alla Juve: «Sono serenissimo, non ne so più di voi. Però sono convinto che sarà un grande allenatore. E la Juventus continuerà a vincere. La società farà la scelta migliore possibile. D’altronde, qui si parla di un livello talmente alto… Sarà un nome da Juve».

Su Pogba e De Ligt: «Non dico nulla. Però Paul sta bene, mi ha sorpreso il fatto di vederlo alla festa di Barzagli. De Ligt? E’ giovane, ma ha già fisicità e personalità.E’ in gamba e nei prossimi anni dovrà solo continuare a fare ciò che sta facendo».

Poi una leggera stoccata a Conte: «Mi dispiacerebbe vederlo lì, ma fa parte della vita. Capisco che si tratta di professionisti, però vederlo in nerazzurro mi farebbe strano. Non è una critica, lo sanno tutti che con Antonio ho un rapporto speciale. Che dire, spero che gli vada tutto bene ma che all’Inter non vinca nulla. È la verità, tanto che quando allenava il Chelsea ho tifato per lui. All’Inter no, non posso farlo, davvero…»