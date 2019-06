Chiesa, si entra nel vivo della trattativa: Inter e Juve pronte all’asta

Federico Chiesa è conteso tra Inter e Juve: le due squadre sono pronte a sfidarsi in un’asta milionaria per il talento viola

In questa settimana, molto probabilmente, la Fiorentina verrà ceduta a Rocco Commisso e da quel momento ogni giorno sarà quello giusto per entrare nel vivo della trattativa per Federico Chiesa. Il figlio d’arte è conteso da Juve e Inter che hanno messo sul piatto un ingaggio da 5 milioni più bonus più 70 milioni per i viola.

Il papà di Chiesa non ha ancora sciolto le sue preferenze e aspetta di osservare l’evolversi della situazione societaria in casa viola. Non è detto, infatti, che il futuro patron non convinca Chiesa a rimanere a Firenze, proponendogli un ingaggio monstre e un progetto sportivo ad altissimo livello.