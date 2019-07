Chiesa Fiorentina, si va verso la rottura: l’esito dell’incontro tra le parti

Chiesa Fiorentina, si va verso la rottura tra le parti: l’esito dell’incontro negli Stati Uniti tra il giocatore e Barone

Clima teso in casa Fiorentina. Dove l’incontro americano tra Chiesa e Barone, braccio destro di Commisso, rischia di aver aperto una frattura insanabile. L’attaccante ha chiesto alla società di essere lasciato partire, la Viola gli ha negato il via libera.

La discussione – secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport – sarebbe avvenuta in un ristorante di New York, alla presenza di testimoni. E Commisso si sarebbe sentito ferito dal silenzio di Chiesa, che durante la sfida contro il Chivas non gli avrebbe rivolto la parola.