Chiesa Inter: come mai l’italiano sarebbe perfetto per Conte

L’Inter sembra voler prendere in contropiede la Juve su Federico Chiesa. Il tecnico italiano sarebbe il giocatore giusto per Conte

Federico Chiesa è ambito tra Juventus e Inter. Il talento della Fiorentina possiede un’incredibile generosità e grandi capacità atletiche sul lungo, un vero e proprio treno in grado di giocare sia a destra che a sinistra.

Nelle formazioni di Conte, gli esterni giocano alti a tutta fascia. D’altronde, l’allenatore definiva il 352 della Juventus un “334”, con Lichtsteiner ed Asamoah in posizioni medie molto alte. Chiesa avrebbe un utilizzo simile con Conte: farebbe il quinto in non possesso e l’ala in fase offensiva.