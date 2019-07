Chiesa Juve: perché può faticare con Sarri

Chiesa continua a essere un nome in orbita Juve. Ma c’è qualche incertezza tattica sulla sua compatibilità con Sarri

Federico Chiesa è un obiettivo della Juve, ma non è detto che le sue caratteristiche ben si sposino con Sarri. L’allenatore ama giocatori associativi, bravi a dialogare sullo stretto e a scaricare velocemente il pallone.

Chiesa è invece un profilo che si esalta in spazi larghi, che alza poco la testa e che quando riceve palla cerca come prima cosa di puntare l’uomo, partendo in progressione. Insomma, il calciatore dalla Fiorentina ha indubbio talento, ma dovrebbe evolversi tatticamente per giocare con Sarri.