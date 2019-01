Chiesa-Tonali, duello Juve-Inter anche sul ‘made in Italy’

Nuovi duelli di mercato tra Juventus e Inter. Bianconeri avanti su Ramsey e Trincao. Nel mirino il duo Chiesa-Tonali

Juventus e Inter a lavoro e pronte a sfidarsi sul mercato. Al momento i bianconeri hanno ‘battuto’ i rivali nerazzurri nella corsa ad Aaron Ramsey (vicina la firma sul contratto del centrocampista dell’Arsenal) e nella corsa al giovane Trincao (il talento, assistito da Mendes, può diventare l’ennesimo gioiellino di proprietà bianconera). Paratici è pronto a sfidare Beppe Marotta, suo maestro, anche sul made in Italy. La Juve e l’Inter seguono il duo Chiesa–Tonali. Lo scarso rendimento di Pjaca ha complicato i piani della Juve ma l’esterno viola rimane un obiettivo della Vecchia Signora.

Secondo Tuttosport, sull’esterno classe ’97 della Fiorentina c’è anche l’Inter. Il giocatore viene valutato 60-70 milioni di euro e la Juve chiederà lumi quando incontrerà i viola per parlare del futuro di Marko Pjaca. Sfida tra Juventus e Inter anche per Sandron Tonali. Il entrocampista classe 2000, è di proprietà del Brescia che a fine stagione lo cederà per 20-25 milioni di euro. Oltre a Inter e Juventus sul giovane Tonali ci sono anche Roma, Napoli e altri grandi club. Nuovi duelli di mercato tra Juventus e Inter: Paratici è pronto a sfidare nuovamente Marotta.