Chievo, dura contestazione dei tifosi: «Ci avete rotto il c****»

Dopo l’umiliante sconfitta contro l’Atalanta, i tifosi del Chievo esplodono di rabbia e contestano duramente la società

Buio e sconforto calano sullo Stadio Bentegodi. Non c’è luce, non ci sono le stelle: soltanto rabbia e sconforto, figlie di sconfitte che avvolgono il Chievo nell’oscurità sul fondo della classifica. I tifosi gialloblu non ne possono più ed hanno sfogato tutta la loro amarezza.

L’imbarazzante sconfitta di 1-5 contro l’Atalanta è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, un recipiente colmo di 24 gol incassati in 9 partite che ormai si è frantumato sul piano terra della graduatoria. Al termine del match con i bergamaschi, infatti, i supporter gialloblu si sono resi protagonisti di una dura contestazione, durata circa mezzora, in cui manifestavano il proprio malcontento verso la società veronese.

«Ci avete rotto il c****»: questo è il coro che intonava il pubblico del Chievo al termine del match, rivolto alla società e ai calciatori, dinnanzi alla Polizia appostata a protezione dei cancelli da dove escono dirigenti, staff e giocatori.

Un ambiente di tensioni e malumori che aumentano sempre di più e che sicuramente non giovano al lavoro di Ventura, il quale sta amaramente pagando errori altrui che, almeno per il momento, echeggiano sul Chievo come una sorta di condanna anticipata.