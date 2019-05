Chievo, futuro della panchina in bilico: presto incontro con Di Carlo

Il futuro della panchina del Chievo è tutto da scrivere: giovedì la società incontrerà Di Carlo per definire la prossima stagione

Dopo la retrocessione in Serie B, il futuro del Chievo è tutto da scrivere da capo. Il club veronese ripartirà da zero: tanti al momento i dubbi, anche per la panchina. Il tutto si deciderà probabilmente giovedì, quando il presidente Campedelli incontrerà Di Carlo.

Come riporta Trivenetogoal.it, la dirigenza vuole capire la disponibilità dell’allenatore a continuare il rapporto lavorativo anche in Serie B. Nel caso in cui l’esito dovesse essere negativo, ci sono due profili pronti per i clivensi: Marcolini dell’Albinoleffe e Italiano del Trapani.