Entrambe le squadre hanno la propria bestia nera nel giocatore avversario: sette gol all’Inter per Pellissier, sei di Perisic ai clivensi

Erano i protagonisti attesi della sfida e i pronostici si sono rivelati azzeccati. Nella sfida tra Chievo e Inter, Pellissier e Perisic erano gli osservati speciali. Per entrambi infatti, l’avversaria è una vera e propria vittima preferita. Il calciatore valdostano ha infatti segnato ben 7 gol in carriera ai nerazzurri, solo la Lazio ne ha subiti di più (8). Parallelamente, Ivan Perisic è la vera e propria bestia nera del Chievo: sono 6 gol per il croato contro i clivensi, tre in più di qualsiasi altra avversaria in Serie A. E infatti proprio il capitano dei gialloblu e l’esterno dell’Inter sono stati i protagonisti della sfida, segnando (come da copione) nell’1-1 finale.