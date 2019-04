Chievo-Napoli DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Chievo-Napoli, 32ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Chievo–Napoli, una partita che potrebbe dare i primi verdetti ufficiali. I clivensi sono ad un passo dalla retrocessione in Serie B, e una sconfitta potrebbe condannarli matematicamente, in contemporaneità con una vittoria dell’Empoli. Il Napoli, invece, deve vincere per non regalare lo scudetto alla Juve, ma soprattutto per ritrovare la fiducia che sarà essenziale per la rimonta contro l’Arsenal in Europa League.

Chievo-Napoli: pagelle e tabellino

MARCATORI:

ARBITRO: La Penna di Roma

NOTE:

Chievo-Napoli: diretta live, moviola e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Chievo-Napoli: formazioni ufficiali

CHIEVO: in attesa di comunicazione

NAPOLI (4-4-2): Ospina, Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam, Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens, Milik

Chievo-Napoli: probabili formazioni

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Tomovic, Andreolli, Barba; Rigoni, Dioussè, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Stepinski

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Ounas, Callejon, Zielinski, Verdi; Mertens, Milik

Chievo-Napoli Streaming: dove vederla in tv

Chievo-Napoli sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD), Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio