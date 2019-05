Chievo, serata di grandi emozioni per Pellissier a San Siro: la sua maglietta ai tifosi interisti che lo applaudono

Sono bastati gli ultimi dieci minuti della partita, quelli trascorsi in campo, per rendere indimenticabile la serata a San Siro di Sergio Pellissier. Il veterano del Chievo che a fine stagione lascerà il calcio e che, ieri sera, ha vissuto l’ultima notte nella Scala del Calcio per la sfida all’Inter.

Una partita che, per l’attaccante clivense, è iniziata con l’ovazione che il pubblico interista gli ha tributato al momento dell’ingresso in campo. E che si è conclusa con lo stesso Pellissier che ha omaggiato gli spettatori in tribuna con la sua maglietta ed i suoi pantaloncini.