Chievo, è il giorno più importante per la Primavera di Mandelli: oggi la sfida alla Roma nei playoff scudetto

Final Six, si parte. Il Chievo scende in campo quest’oggi, nella speranza che non sia l’ultima volta, nel playoff scudetto contro la Roma. In palio un posto in semifinale, cui sono già qualificate Inter, Atalanta e – da ieri – anche il Torino.

«La qualificazione alle Final Six è una soddisfazione enorme per tanti motivi – le parole del tecnico Paolo Mandelli -. Ci siamo riusciti mattone dopo mattone, centrando uno obiettivi stagionali nonostante un inizio difficile. Ci tenevo perché è una squadra giovane, con tanti 2001, probabilmente la più giovane del campionato». Una squadra che, con entusiasmo, ora sogna in grande.