Chievo, Sorrentino non vuole saperne di ritirarsi. Può continuare in Serie A: ecco gli scenari possibili sul futuro del portiere

Stefano Sorrentino non lascerà il calcio giocato: non è ancora arrivato il suo tempo. Ma non scenderà nemmeno in Serie B con il suo Chievo. Il futuro del portiere sarà lontano da Verona. Nelle ultime partite, Di Carlo ha preferito dare spazio a Semper. Il portiere classe 1979 ha già salutato lo spogliatoio clivense: «Per questo dico e dirò sempre: GRAZIE CHIEVO!». E ha fatto sapere che non ha nessuna intenzione di ritirarsi.

Insomma, ora si attendono offerte: c’è un primo interessamento del Brescia neo-promosso ma il veterano piace anche altrove. Intanto, una cosa è certa: Sorrentino, a 40 anni, non ha nessuna intenzione di fermarsi.