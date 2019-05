Chievo-SPAL highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 35ª giornata della Serie A 2018/2019

Chievo-SPAL highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 35° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, i gialloblù di Domenico Di Carlo sfidano i biancazzurri guidati da Leonardo Semplici. Clivensi ultimi in classifica con 15 punti e già retrocessi; ferraresi in posizione tranquilla (39) e a caccia degli ultimi punti salvezza. Nella gara d’andata, le due squadre pareggiarono per 0-0 al ‘Mazza’. Adesso è di nuovo Chievo contro SPAL: veronesi per l’orgoglio, emiliani per trovare la vittoria-salvezza. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

CHIEVO-SPAL 0-1 – All’8′ del primo tempo, Felipe salta per raggiungere il pallone calciato dal corner. La sua bella conclusione di testa termina nell’angolino basso di destra alle spalle dell’incolpevole portiere.

CHIEVO-SPAL 0-2 – Al 47′ del match Jasmin Kurtic, dopo una mischia in area, riesce a girarla su Sergio Floccari che senza pensarci troppo infila il pallone nel sette di sinistra!

CHIEVO-SPAL 0-3 – Al 56′, il allone calciato sulla punizione seguente termina in area sui piedi di Felipe, che calcia e centra il bersaglio. Gol sotto la traversa!

CHIEVO-SPAL 0-4 – All’81’ Jasmin Kurtic si muove bene per raggiungere il passaggio di Pasquale Schiattarella in area e calcia il pallone dritto nell’angolino basso di destra!

الدوري الإيطالي : كييفو فيرونا 0 × 4 سبال .. كورتيتش .. pic.twitter.com/TGQRazHdjA — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) May 4, 2019

الدوري الإيطالي : كييفو فيرونا 0 × 3 سبال .. ثنائية لـ فيليبي .. pic.twitter.com/9w9wBi9OIq — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) May 4, 2019

الدوري الإيطالي : كييفو فيرونا 0 × 2 سبال .. فلوكاري .. pic.twitter.com/23j1pZnYec — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) May 4, 2019