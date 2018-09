Chievo-Torino: formazioni ufficiali e diretta live – Serie A 2018/2019

Chievo-Torino, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Chievo e Torino si affronteranno alle 15 di oggi a Verona nella sfida valevole per la settima giornata di Serie A. Pochi o nulli i punti per entrambe le squadre che cercano di riscattarsi dopo questo inizio di stagione decisamente deludente. Maggiormente deludente è però il cammino del Chievo che cerca ancora la prima vittoria dopo aver conquistato 2 pareggi (Roma–Chievo 2-2 e Chievo-Empoli 0-0) e ben 4 sconfitte su 6 giornate. Per ora in casa sono arrivate 2 sconfitte su 3 (Chievo-Juventus 2-3, Chievo-Udinese 0-2) e solamente 2 gol fatti. La classifica inizia a preoccupare la società clivense dato che si trova a -1 a causa dei 3 punti di penalizzazione per la questione plusvalenze. Una vittoria oggi alzerebbe un po’ il morale.

In casa Toro la situazione è decisamente migliore, ma preoccupante se si considerano i 6 punti conquistati in 6 giornate. Veramente pochi per una squadra che è stata costruita per ben altre posizioni. Fuori casa però, il Torino ha conquistato 3 pareggi su 3 gare in campi ostici (Inter-Torino 2-2, Udinese-Torino 1-1 e Atalanta-Torino 0-0). Segnale che non è tutto da buttare. La sfida di oggi sarà uno spartiacque.

Chievo-Torino: diretta live e sintesi

Tra meno di 15 minuti si inizia con la sfida del Bentegodi!

Chievo-Torino: formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Chievo–Torino!

Diverse novità rispetto la vigilia sia nel Chievo che nel Torino! Nella formazione di D’Anna, attacco rivoluzionato con Birsa e Leris dietro a Djordjevic unica punta. Non ci sarà dunque Stepinski che partirà dalla panchina. Confermata invece la difesa, mentre a centrocampo non ci sarà Obi. Al suo posto Giaccherini che arretra così dal reparto d’attacco.

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Depaoli, Barba, Rossettini; Rigoni, Radovanovic, Giaccherini; Birsa, Leris; Djordjevic. Allenatore: Lorenzo D’Anna.

Nel Torino niente debutto dal 1’ per Bremer in Serie A. Rimane infatti confermata la linea difensiva composta da Izzo, N’Koulou e Moretti. Niente da segnalare nel centrocampo con De Silvestri, Rincon, Meité e Aina. Mentre in attacco ci sarà Edera a fianco a Soriano e dietro Belotti punta centrale.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Meitè, Aina; Soriano, Edera; Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.

Chievo-Torino: probabili formazioni e pre-partita

Nel Chievo probabile qualche cambio rispetto la gara di Genova, soprattutto nel reparto avanzato dove torna Birsa dal 1’ minuto al posto di Leris e dove Stepinski potrebbe finire in panchina al posto del polacco Djordjevic. A centrocampo confermati Rigoni e Radovanovic, mentre Obi si gioca il posto con Hetemaj. In difesa, davanti a Sorrentino, a fianco a Cacciatore, Rossettini e Barba ci sarà il probabile ballottaggio Bani–DePaoli–Jaroszynski. Tomovic infortunato.

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Depaoli, Cacciatore, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Obi; Giaccherini, Birsa; Stepinski. Allenatore: Lorenzo D’Anna

Molti dubbi in casa Toro con un Mazzarri che cerca di sfruttare al meglio il turnover. Rispetto al 3-5-1-1 visto a Bergamo, il tecnico toscano dovrebbe optare questa volta per un più offensivo 3-4-2-1. Nonostante la buona prova di Djidji contro l’Atalanta, in difesa torna Moretti a fianco dell’intoccabile N’Koulou, mentre Izzo potrebbe finire in panchina dopo aver giocato domenica scorsa e anche nel turno infrasettimanale. Al suo posto Bremer. A centrocampo De Silvestri sembra esser recuperato e dovrebbe partire titolare con Rincon, Meité e Aina. In attacco troviamo un inedito due Soriano–Baselli dietro all’unica punta Belotti. Iago Falque dovrebbe esser impiegato a partita in corso.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu, Bremer, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Meitè, Aina; Soriano, Baselli; Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.

Chievo-Torino: i precedenti del match

Chievo–Torino si sono incontrate già 11 volte nel corso della loro storia tra Serie A e Coppa Italia con un totale di 4 vittorie per il Chievo, 5 pareggi e 2 vittorie del Torino. Pochi i gol segnati complessivamente dai due club in questi 11 incontri: 14 gol siglati dai clivensi e solamente 9 dai granata. Segnale che anche la partita di domani potrebbe vedere pochi gol.

Il primo incontro ufficiale risale agli anni 2000, precisamente il 28 ottobre del 2001 quando in Serie A il Chievo sconfisse il Toro con un netto 3-0. La prima vittoria dei granata è arrivata nel 2013/14, anno che portò il Torino di Ventura in Europa League al posto del Parma. L’anno scorso la gara terminò a reti inviolate per 0-0 e in generale il Chievo ha vinto solo una volta negli ultimi 7 incontri in Serie A.

Chievo-Torino: l’arbitro del match

Mauro Guida della sezione di Torre Annunziata sarà l’arbitro che dirigerà la sfida delle 15 di oggi tra Chievo e Torino. In questo inizio di stagione, Guida ha già arbitrato due gare di Serie A (Milan–Roma e Sampdoria–Inter), ma anche una gara di Coppa Italia tra Sambenedettese e Sanremese al primo turno e ben due sfide di qualificazione all’Europa League.

L’arbitro di Pompei sarà affiancato dalla coppia di guardalinee composta da Lorenzo Gori e Marco Scatragli entrambi della sezione di Arezzo, mentre al quarto uomo ci sarà Luigi Nasca di Bari. La parte relativa alla VAR e all’AVAR sarà curata rispettivamente da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia e Ciro Carbone di Napoli.

Il Chievo ha incontrato l’arbitro classe ’81 in 11 occasioni con un totale non soddisfacente di una sola vittoria, 6 pareggi e 4 sconfitte. Il Torino ha invece incontrato Guida per ben 13 volte con un bilancio di 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Di questi 13 incontri, 3 sono stati disputati in Serie B nella stagione 2010/11.

Chievo-Torino Streaming: dove vederla in tv

Chievo-Torino sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 3 (canale 253 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.