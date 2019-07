Chievo, arrivano Bertagnoli e Pavlev: contratto fino al 2024

Il Chievo riparte dalla Serie B. Oggi il club ha presentato Marcolini, ufficializzato il ruolo di Pellissier e annunciato la firma di due giovani

Dopo aver ufficializzato Pellissier come direttore dell’area tecnica e aver presentato Marcolini, il Chievo annuncia anche la firma di due giovani: si tratta di Bertagnoli e Pavlev. I due hanno firmato fino al 2024.

«Nato a Verona il 26 febbraio 1999, Bertagnoli è un altro prodotto del vivaio del Settore Giovanile gialloblù. È arrivato al ChievoVerona nella stagione 2008/2009 nella categoria Pulcini e svolge poi tutta la trafila fino all’approdo in Primavera. Daniel Pavlev è nato a San Pietro in Slovenia l’11 ottobre 2000. È al ChievoVerona dalla stagione 2016/2017 quando arriva nella categoria Allievi. Le successive due stagioni gioca in Primavera» si legge nel comunicato dei clivensi.