Chievo, Valjent riscattato dal Maiorca: il comunicato ufficiale 

Il Maiorca ha comunicato il riscatto di Martin Valjent dal Chievo: decisiva la promozione in Liga del club spagnolo

«L’A.C. ChievoVerona comunica che a seguito della promozione nella stagione 2018/2019 in Liga è stato esercitato l’obbligo di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Martin Valjent da parte del Real Club Deportivo Mallorca.

La società si complimenta con il club spagnolo e con Martin per la promozione e augura un grosso in bocca al lupo per il futuro ad entrambi». Con questo comunicato il Chievo ha ufficializzato il passaggio a titolo definitivo di Valjent.