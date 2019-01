Chievo Verona, protesta social contro Chiffi – FOTO

Il Chievo Verona protesta per l’arbitraggio di Chiffi nel corso della sfida con la Fiorentina. Ecco il tweet dei clivensi

Il ‘piccolo’ Chievo Verona fa la voce grossa e utilizza una sottile ironia per una protesta social nei confronti dell’arbitro Chiffi. Il fischietto di Padova ha annullato un gol a Giaccherini dopo consulto con il Var, applicando il regolamento (Pellissier aveva un piede in area al momento della rimessa dal fondo di Lafont) e non è andato a rivedere un episodio dubbio in area tra Pellissier e Pezzella. Questa la nota social dei clivensi: «Pellissier tocca forse con un tacchetto la linea dell’area di rigore, gol di Giaccherini. No, controllo del Var e gol non dato. Pellissier tenta lil tiro. Il capitano è colpito da dietro e non può intervenire sulla palla. Tutto ok, nemmeno un controllo al Var».