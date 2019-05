Chievo Verona, si interrompe il rapporto col ds Romairone

Chievo Verona, si interrompe il rapporto col direttore sportivo Giancarlo Romairone. Si attende soltanto il comunicato ufficiale

Giancarlo Romairone non sarà il ds del Chievo Verona nella stagione 2019/20. Come riportato a gianlucadimarzio.com la società gialloblù ha deciso di interrompere il rapporto col proprio dirigente. Si attende in tal senso solo il comunicato ufficiale.

Lo stesso ds è stato avvistato nelle ultime giornate al Ferraris ad assistere ai match della Sampdoria ma non ci sono attualmente conferme sul suo futuro.