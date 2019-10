Cile, Sanchez: «Accetto le proteste ma senza distruggere i beni di tutti»

Il messaggio di Alexis Sanchez in merito a quanto sta accadendo in Cile in questi giorni di protesta

Il Cile sta vivendo giorni drammatici a causa delle proteste che hanno già ucciso 10 persone. Il governo ha anche deciso di mettere il coprifuoco in tutta la città. L’attaccante dell’Inter Sanchez ha pubblicato un messaggio in merito sul suo profilo Instagram.

«Accetto le proteste per un Cile migliore, ma in modo pacifico e senza distruggere i beni di chi tutti abbiamo bisogno. Facciamolo per i bambini che non hanno colpe».