Cile-Perù, Guerrero e la vicinanza degli attaccanti

Guerrero e gli attaccanti del Perù giocano molto vicini tra loro. Analisi tattica della fase offensiva blanquirroja

Più che 4231, quello del Cile è un vero e proprio 424 in cui gli attaccanti sono molto vicini e si associano in continuazione tra loro con dialoghi sullo stretto. Inoltre, c’è interscambiabilità di posizione per dare imprevedibilità.

Un esempio nella slide sopra, su attacco consolidato del Perù c’è Guerrero più defilato a sinistra con Flores al centro dell’attacco. Da notare anche la posizione alta dei terzini (Trauco e Advincula), che a seconda della situazione o restano stretti o si sovrappongono per coprire l’ampiezza.