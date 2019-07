Cile-Perù, i break di Renato Tapia spezzano la Roja

Il Perù ha prevalso fisicamente sul Cile in mezzo al campo, con Renato Tapia sugli scudi. I suoi dribbling hanno bucato i rivali

Il Perù non solo ha sconfitto il Cile dal punto di vista tattico. Lo ha fatto anche dal punto di vista fisico, prevalendo nei contrasti e nei duello in zone nevralgiche del campo. Renato Tapia, per esempio, oltre all’assist ha vinto ben 4 dribbling in mezzo al campo, nonostante spesso se la vedesse contro giocatori come Vidal.

Le sue progressioni e conduzioni hanno spaccato in due gli avversari, col Perù che ha trovato parecchi spazi ed è stato bravo ad accompagnare l’azione offensiva con tanti uomini. Un esempio nella foto sopra, Carrillo viene servito tra le linee dopo un doppio dribbling di Tapia: il Peùr può così attaccare la profondità.