Cile-Perù, il peso difensivo di Yoshimar Yotun

Se il Perù ha mantenuto una grande solidità difensiva, molti meriti sono di Yotun. Grandissima partita da parte del centrocampista

Il Perù ha sconfitto il Cile soprattutto senza palla, con una grande partita difensiva. Nonostante raramente pressassero molto in avanti, i ragazzi di Gareca hanno saputo mantenere una squadra corta e compatta, con un’aggressione ad altezza media che ha messo in seria difficoltà gli avversari.

Uno dei protagonisti del Perù è stato Yotun: oltre al gol e ai 54 passaggi, il peruviano è stato determinante in fase di non possesso. Ha vinto 2 contrasti e fatto ben 6 intercetti. Un esempio nella slide sopra, in cui impedisce una pericolosa ricezione tra le linee.