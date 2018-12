Cina, Pellè rinnova e diventa l’italiano più pagato al Mondo

Pellè rinnova e diventa l’italiano più pagato al Mondo: prolungamento di contratto con lo Shandong Luneng, guadagnerà 28 euro al minuto.

Ricordate Graziano Pellè? L’attaccante che fece mandare su tutte le furie i tifosi della Nazionale azzurra per il rigore fallito agli Europei 2012 contro la Germania, è sempre più apprezzato in Cina, dove nella sua prima stagione ha segnato 16 gol e fornito 9 assist in 26 presenze. Pellè rinnova e diventa l’italiano più pagato al Mondo: lo Shandong Luneng è assolutamente soddisfatto delle prestazioni del centravanti italiano e ha fatto firmare al giocatore un prolungamento di contratto fino al 2020 a cifre da record.

La punta ex Parma e Cesena, grazie al nuovo accordo contrattuale, guadagnerà infatti 15 milioni di euro netti all’anno, ovvero 1,25 milioni al mese, 41 mila al giorno, 1700 all’ora e 28 al minuto. Pellè supera così Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti (6 milioni all’anno), Leonardo Bonucci (5,5 milioni) e la coppia Gianluigi Buffon-Jorginho (5 milioni). Per lui, che in Serie A ha segnato soltanto un gol con la maglia del Parma, la Cina si sta rivelando un vero e proprio Eldorado.

PELLÈ FORTUNELLO: LA PROMESSA DI VIKY PER NATALE – VIDEO