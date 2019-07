Lazio, Immobile: «Felice di indossare questa maglia. Voglio raggiungere nuovi traguardi».

Ciro Immobile al termine di Lazio-Mantova, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club biancoceleste

Termina con la vittoria per 4-0 contro il Mantova il ritiro di Auronzo di Cadore per la Lazio. Inzaghi ritroverà i suoi ragazzi mercoledì 31 a Formello, dove la squadra resterà fino al 3 agosto, giorno in cui volerà a Marienfeld.

IMMOBILE – Ha analizzato questa prima parte di ritiro, l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile, intervistato al termine della partita da Lazio Style Channel: «Siamo a buon punto, devo dire che è stato un ritiro ottimo, forse il migliore da quando sono qui. Vedo un gruppo più unito del solito, restando sempre gli stessi ci siamo uniti ed abbiamo fatto inserire i nuovi, il ritiro serve anche a questo d’altronde. Terzo anno alla Lazio? Sono contento di vestire questa maglia, ho raggiunto tanti record ma ho voglia di ottenere nuovi traguardi».