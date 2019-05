Il Cittadella adesso sogna la Serie A: dirige l’orchestra Venturato

Il Cittadella adesso sogna la promozione in Serie A: merito, anche e soprattutto, del direttore d’orchestra Venturato

C’è, nitida, l’impronta di Roberto Venturato sull’impresa di ieri sera del piccolo Cittadella. Capace di ribaltare la sconfitta interna per 2-1 patita dal Benevento nell’andata della semifinale dei playoff di Serie B e, in terra campana, di meritarsi il pass per l’ultimo atto grazie ad un clamoroso 3-0.

Un risultato maturato grazie al pragmatismo che il tecnico ha instillato nella propria squadra, che a tratti – in ripartenza soprattutto – ha però fatto vedere anche del bel gioco in velocità e di prima intenzione. Il tutto con molti volti inattesi in campo, a partire da quel Panico che sulla trequarti ha spostato l’ago della bilancia e segnato anche una rete. Soltanto l’ennesima intuizione del direttore d’orchestra Venturato.