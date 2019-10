Clasico a rischio rinvio, la decisione tra oggi e domani

Il 26 ottobre, giorno in cui si dovrebbe giocare il match tra Barcellona e Real Madrid, è prevista una manifestazione indipendentista

Alta tensione a Barcellona. A questo si aggiunge anche la gara tra Barcellona e Real Madrid che di regola sarebbe in programma sabato 26 ottobre. Troppo rischioso, viste anche le manifestazioni in corso, aggiungere in città anche un match a così alto rischio come il Clasico.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la prima idea paventata era quella di cambiare impianto: ora al Bernabeu e in primavera al Camp Nou. Anche se in via non ufficiale entrambi i club sembrano aver scartato questa idea mentre è sempre più probabile un possibile rinvio intorno al 4 o al 18 dicembre. La Commissione di Competizione deciderà tra oggi e domani.