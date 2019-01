Il passaggio di Clyne dal Liverpool al Bournemouth fa infuriare il tecnico del Cardiff Warnock: «Me lo avevano promesso!».

Scoppia un caso di calciomercato in Premier League. Il passaggio del terzino destro Nathaniel Clyne dal Liverpool al Bournemouth ha infatti mandato su tutte le furie i gallesi del Cardiff City e il loro tecnico Neil Warnock, che dopo la sconfitta a sorpresa nel terzo turno di FA Cup con il Gillingham non ha esitato a scagliarsi contro i Reds. «Sono molto arrabbiato, – ha affermato l’allenatore dei Bluebirds – io e Nath ci conosciamo da tempo, l’ho fatto debuttare io. Sono arrabbiato non tanto con lui ma con il Liverpool per non avermi chiamato. Mi avevano promesso che la trattativa con il Cardiff sarebbe andata a buon fine, invece ho scoperto dalla tv della chiusura con il Bournemouth».

«Siamo stati sempre corretti, probabilmente mi sarei dovuto comportare in maniera diversa. Per aspettare lui e il Liverpool abbiamo perso tre giocatori, – ha rivelato Warnock – per questo sono ancora più arrabbiato. La loro è stata una caduta di stile e mancanza di classe».

