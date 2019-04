Massimiliano Allegri ha annunciato ampio turnover in casa Juve. In campo uno tra Coccolo e Nicolussi Caviglia

La Juve a Ferrara con la Spal con il motto ‘largo ai giovani’. Dopo aver sfidato la bella gioventù dell’Ajax, Allegri è pronto a lanciare dal 1′ minuto alcuni giovani talenti bianconeri. Sicuro di una maglia da titolare Moise Kean. Potrebbe esserci spazio per uno tra Coccolo e Nicolussi Caviglia. «Chance per uno dei due? Sì, stiamo viaggiando tanto e serve un po’ di riposo. Bonucci potrebbe riposare contro la SPAL e in quel caso ci sarà spazio per Coccolo o lui o Nicolussi giocheranno dall’inizio». Nicolussi ha già debuttato in prima squadra. Possibile debutto per Coccolo.

Il difensore nato a Ciriè, a un passo da Torino, veste bianconero sin dai tempi dei Pulcini e gioca nella Juventus Under 23. Ha 21 anni, ha collezionato 27 presenze nel campionato di Serie C con la maglia bianconera e grazie alla presenza dell’Under 23 bianconera può coronare il sogno di giocare in prima squadra (senza la seconda squadra, probabilmente, sarebbe stato mandato a farsi le ossa altrove e non avrebbe potuto giocare in prima squadra quest’anno).

Coccolo si sta allenando da un po’ di tempo con la prima squadra e presto potrebbe arrivare la sua grande chance. Terminato il percorso nel settore giovanile della Juventus è andato a giocare a Perugia e a Prato, poi il ritorno con la maglia dell’Under 23. La Juve si gioca l’ottavo scudetto consecutivo (basterà un punto a Ferrara per festeggiare la vittoria) con alcuni giovani talenti della cantera in campo. Possibile chance per Luca Coccolo, classe ’98 abile a giocare da difensore centrale e all’occorrenza anche da terzino sinistro. Contro la Spal probabile la coppia Rugani-Coccolo dal 1′ minuto. Allegri è pronto a lanciare in prima squadra un altro giovane talento. Dopo quasi 2000 minuti in Serie C, in arrivo il debutto per il giovane Luca Coccolo.