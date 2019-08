Colidio verso la Premier: Inter vicina alla chiusura con un club inglese

Colidio vicino all’addio: l’Inter tratta il suo approdo in Premier League. Non andrà al Newcastle: firmato il sorpasso di un altra società

Facundo Colidio prossimo al trasferimento in Premier League. L’attaccante dell’Inter, tuttavia, non andrà al Newcastle.

Come fa sapere Gianluca Di Marzio, il Leeds avrebbe sorpassato nelle ultime ore i rivali per l’argentino. I Peacocks stanno dialogando con la società nerazzurra per trovare l’intesa definitiva per l’arrivo di Colidio. La chiusura potrebbe arrivare addirittura nella giornata odierna.