Il Collegio di garanzia dello sport ha stabilito che verranno effettuati i Playout di Serie B: ecco le squadre coinvolte

«Il Collegio di garanzia dello sport, presieduto da Giuseppe Albenzio, ha stabilito che i playout di serie B vanno giocati».

A disputare i match per la permanenza in Serie B saranno la quartultima e la quintultima squadra classificata in Serie B dopo la retrocessione del Palermo. In questo caso, dunque, sarà Foggia–Salernitana la sfida dei Playout.