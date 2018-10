Dal percorso della Nazionale italiana di Mancini alla Juventus e il sexygate che ha coinvolto Cristiano Ronaldo: ecco la nostra intervista a Fulvio Collovati

Il pareggio per 1-1 dell’Italia di Roberto Mancini contro l’Ucraina ma anche la corsa scudetto con protagoniste Juventus e Napoli, senza dimenticare il momento delicato vissuto da Cristiano Ronaldo, accusato di stupro. La redazione di Calcionews24.com ha intervistato in esclusiva Fulvio Collovati, passando in rassegna numerosi temi con il campione del mondo 1982.

L’Italia ha pareggiato ieri contro l’Ucraina. Cosa ne pensa delle convocazioni di Mancini?

«Alcune convocazioni non le capite però mi rendo conto che l’offerta del calcio italiano è questa. Il compito di Mancini è difficile. Bisogna considerare questa statistica: domenica le prime cinque squadre del nostro campionato avevano in totale 7-8 italiani in campo. Basta questo per capire in che situazione si trova il movimento».

Su Cristiano Ronaldo, le accuse di stupro possono avere effetti negativi sul suo rendimento?

«Lasciando perdere la questione legale che spetta agli avvocati, dal punto di vista tecnico il campione non si butta giù per vicende di questo tipo. Mi sembra che il portoghese lo abbia dimostrato già con l’Udinese. Il campo, anzi, può essere una liberazione, uno sfogo. Chiaramente il momento dal punto di vista psicologico sarà difficile quando ti vedi in prima pagina su tutti i giornali ma mediaticamente lui sa di essere un numero uno e quindi sicuramente il campo sarà la sua rivincita».

Questa Juventus può davvero vincere tutte le partite in campionato?

«Io non sono tra quelli che considera il campionato già chiuso. E’ chiaro che il calendario in questo momento ha favorito i bianconeri. Solo la partita contro il Napoli, per l’altro giocata davvero bene dalla squadra di Allegri, aveva un valore superiore alle altre. I momenti più complicati sono dicembre e quando riprende la Champions. La Juve nello stesso periodo della passata stagione era terza in classifica con il Napoli primo e certamente non si diceva che era l’anno degli azzurri. I campionati si vincono a dicembre e marzo/aprile».

