Aranguiz è fondamentale per la rifinitura del Cile. Non a caso Rueda cerca di alzare la sua posizione

Nel 433 del Cile di Rueda, il centrocampo è composto da Vidal, Pulgar e Aranguiz. Come si vede dalla foto sopra, c’è però una asimmetria: Vidal resta bloccato vicino a Pulgar, mentre Aranguiz (sul centro-destra) occupa una posizione molto più alta, nei pressi della trequarti avversaria e non distante dalle 3 punte.

Ciò non deve stupire. Il centrocampista del Bayere Leverkusen è un giocatore molto creativo, normale tentare di sfruttarlo in zona di rifinitura. Pure contro la Colombia, in una gara bloccata, ha totalizzato ben 2 passaggi chiave.