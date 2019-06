Colombia, Cuadrado e la sua gara da centrocampista

Cuadrado è stato tra i migliori in campo in Argentina-Colombia. Il giocatore della Juventus è ormai un calciatore completo

Ormai Cuadrado non è più l’ala che occupava il campo unicamente in ampiezza, in zone defilate del campo. In Argentina-Colombia lo si è visto con chiarezza. Il giocatore della Juventus ha infatti giocato prevalentemente come mezz’ala, un po’ a tutto campo in entrambe le fasi.

Senza palla, faceva l’interno destro nel 451, pressando anche in avanti. In costruzione e sviluppo era molto dentro al campo, si faceva trovare tra le linee e addirittura a volte aiutava la squadra nella prima costruzione. La slide sopra è emblematica, si abbassa in mezzo ai due centrali di difesa.