Colpo di scena Luis Muriel: può saltare il passaggio al Milan, il giocatore verso il sì alla Fiorentina che lo ha cercato per prima.

Come accaduto spesso in questi ultimi anni, anche il calciomercato invernale 2019 non sarà privo di colpi di scena. Il primo riguarda senza dubbio il futuro di Luis Muriel, sul quale, secondo quanto riferisce “Sky Sport”, ci sono importanti novità. Sembrava fatta per il passaggio dell’attaccante colombiano al Milan nelle scorse ore, e invece, con ogni probabilità l’ex blucerchiato non vestirà la maglia rossonera a gennaio ma bensì quella della Fiorentina.

Questo perché, secondo quanto riporta appunto “Sky”, Muriel avrebbe speso la sua parola d’onore con il club viola, che lo aveva contattato prima del Milan. Per questo, nonostante i rossoneri abbiano pareggiato la proposta di riscatto con il Siviglia (13 milioni), l’attaccante, che in questa stagione ha giocato 6 partite e segnato un gol nella Liga, si allontana dal Milan ed è sempre più deciso ad accettare l’offerta dei viola.

