L’ex Juve, Kingsley Coman, potrebbe decidere di lasciare definitivamente il calcio. E’ questo quello che ha dichiarato nel corso di un’intervista l’esterno francese del Bayern Monaco. A soli 22 anni, il calciatore continua ad accusare continui infortuni alla caviglia. Nel corso del 2018 ha subito due operazioni al piede per ricostruire i legamenti della caviglia, operazioni che lo han fatto stare moltissimo fuori dal campo. Per questo motivo, se le cose non dovessero migliorare, Coman potrebbe prendere una decisione shock: «Non accetterei di fare una terza operazione, ne ho abbastanza. Se il mio piede non è fatto per questa vita, vuol dire che ne avrò un’altra, più anonima. E’ stato un anno molto difficile quando mi sono fatto male mi è cascato il mondo addosso. Spero di non dover rivivere quello che ho dovuto passare, se accadrà vuol dire che non sono fatto per vivere a questo livello».